Météo : une houle dangereuse affectera, à partir du 18 janvier, une partie de la côte sénégalaise (ANACIM)

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) avertit qu'une houle dangereuse venant du nord-ouest, pouvant atteindre ou dépasser 2,5 mètres, affectera une partie de la côte sénégalaise à partir du dimanche 18 janvier.



Dans un bulletin, l'ANACIM indique que cette houle dangereuse, caractérisée par des fortes vagues et des courants forts, aura un impact sur Dakar, la Grande Côte (située à 75 km) et la Petite Côte (située à 101 km).