Fan zone de Thiès : le maire annonce un renforcement du dispositif sécuritaire pour la finale de la CAN

Depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, des milliers de supporters se rassemblent à chaque match du Sénégal à la promenade des thiésois, où un fan zone a été installé par le maire de la ville de Thiès (70 km de Dakar), Dr Babacar Diop.



A l’occasion de la finale qui opposera le Sénégal et le Maroc dimanche prochain, le maire de Thiès a annoncé qu’il va renforcer le dispositif sécuritaire, en mobilisant les sapeurs-pompiers, la police et la Croix rouge. « Aujourd’hui, nous allons organiser une réunion préparatoire pour renforcer à tous les niveaux la sécurité », a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio Futur Média (RFM). Il a aussi ajouté qu’il prévoit d'inviter des artistes pour qu'ils viennent se produire.



Cette décision fait suite à des débordements notés lors du match entre le Sénégal et l’Egypte, le 14 janvier 2026, à la promenade des thiésois.