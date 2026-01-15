Football : Sadio Mané rejoint le cercle des joueurs à 11 buts en phase finale de Coupe d’Afrique

Sadio Mané, qui a marqué hier le but crucial pour le Sénégal contre l'Égypte (1-0) lors de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, au Maroc, a inscrit son 11e but dans cette compétition, après avoir participé à six éditions.



L’international sénégalais rejoint ainsi un cercle très fermé de joueurs ayant réussi à marquer autant de buts lors de la phase finale de la CAN. Il s’agit de l’Ivoirien Didier Drogba, du Camerounais Patrick Mboma, de l’Égyptien Mohamed Salah et de l’actuel sélectionneur de l’Égypte, Hossam Hassan.



Sadio Mané a disputé 28 matchs en six CAN. Il a également délivré, dans ce tournoi, sa neuvième passe décisive en Coupe d’Afrique des nations, devenant ainsi le meilleur passeur de l’histoire de la compétition. Depuis le début de la CAN 2025, le leader technique des Lions a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives.



Le Camerounais Samuel Eto’o demeure le meilleur buteur de l’histoire de la CAN avec 18 buts. Il a remporté la compétition à deux reprises (2000 et 2002) et a pris part à six participations (2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010). Il est suivi de l’Ivoirien Laurent Pokou, décédé en 2016, et qui a inscrit 14 buts en quatre éditions (1968, 1970, 1974 et 1980).