La nouvelle cheffe de mission du FMI attendue à Dakar: aucune négociation de fond n’est prévue

Dès le début de la semaine prochaine, le Fonds monétaire international (FMI) dépêchera une délégation de haut niveau dans la capitale sénégalaise. Au cœur de ce déplacement : la présentation officielle de la nouvelle cheffe de mission pour le Sénégal, Mercedes Vera Martin. L’arrivée de Mercedes Vera Martin ne passe pas inaperçue dans les milieux financiers de la Place de Dakar. Connue pour sa rigueur, l'experte arrive tout droit de Zambie où elle a piloté, entre 2023 et 2025, une restructuration de dette historique et complexe. Elle sera accompagnée de son prédécesseur, Edward Gemayel, pour ce qui est officiellement décrit par le Fonds comme une « visite de présentation ».



Selon Reuters, malgré l’urgence, le FMI tempère les attentes : aucune négociation de fond n’est prévue pour ce court séjour. Il s'agit d'une prise de contact stratégique avec les autorités sénégalaises. Pour le gouvernement, l'enjeu est de taille : rassurer l'institution sur sa capacité de remboursement tout en excluant catégoriquement toute restructuration de la dette, une ligne rouge tracée par Dakar. L’expertise de Vera Martin sera-t-elle le levier nécessaire pour débloquer un nouveau programme de financement ?



Pour l'heure, les regards sont tournés vers les discussions de couloirs qui se tiendront la semaine prochaine. Si le protocole est de mise, le contexte, lui, reste brûlant. Ce passage de témoin intervient alors que les relations entre Dakar et l’institution de Bretton Woods sont passées par une zone de fortes turbulences suite à l'audit des finances publiques.