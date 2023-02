Chambre criminelle de Ziguinchor: 9 affaires inscrites au rôle, 12 accusés dont "Boy Djiné" et son complice Ass Malick Guissé

Baye Modou Fall alias "Boy Djiné", qui était en fin de peine au Camp pénal de Liberté 6 (Dakar), sera transféré dans les geôles de Ziguinchor en même temps que son complice Ass Malick Guissé. Ils font partie des 12 accusés qui seront jugés par la Chambre criminelle de cette partie sud du pays. La session sera ouverte du lundi 12 au mercredi 23 février avec 9 affaires inscrites au rôle.



Les mis en cause répondront des délits d'association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, complicité d'assassinat, trafic international de bois; de meurtre; d'association de malfaiteurs et trafic international de drogue; d'association de malfaiteurs; vol en réunion avec violences et port d'armes; tentative de viol sur mineur de moins de 13 ans et détournement de mineur; d'association de malfaiteurs; culture et trafic intérieur de drogue, entre autres délits.



Les parquetier que sont le procureur Pape Ismaëla Diallo et son substitut Abdoulaye Thiam vont représenter le ministère public.



Les frères Kémo et Antoine Corréa sous mandat de dépôt le 04.06.2021 et inculpés pour "association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel; complicité d'assassinat , trafic international de bois", vont ouvrir le bal des accusés.