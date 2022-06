Champion de la Ligue 1 : la Fifa félicite Casa Sports dans une lettre

Vainqueur du championnat de Ligue 1, le Casa Sports a reçu les félicitations de l’instance mondiale du football. L’équipe de Ziguinchor décroche ainsi son deuxième titre de l’ère professionnelle, après celui de 2012.

« C'est avec grand plaisir que je félicite le Casa Sports pour avoir été sacré champion du Sénégal 2021/2022. Ce titre n'aurait pas pu être obtenu sans le travail acharné, la passion et le dévouement de toute l'équipe, et tout le monde au sein du club peut en être très fier », écrit Gianni Infantino, président de la Fifa.



« Au nom de toute la communauté du football, je saisis également cette occasion pour vous remercier, vous et votre Fédération, pour votre contribution au développement et à la prospérité du football au Sénégal, dans votre région et en Afrique », a-t-il ajouté.