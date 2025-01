Championnat d’Afrique des Sourds de football : la deuxième édition officiellement annulée

Le deuxième Championnat d’Afrique des Nations de Football des Sourds, initialement prévu du 15 au 30 novembre 2024 puis reporté du 1er au 10 Février 2025 a finalement été annulé, selon un communiqué de l’Association des Sports des Sourds du Sénégal.



« Face à des difficultés organisationnelles et financières rencontrées par les fédérations participantes, un report initial avait été envisagé afin de donner plus de temps aux parties concernées pour remplir leurs engagements. Malgré cette mesure, les conditions nécessaires à la tenue du championnat n’ont pas pu être réunies », lit-on.



Finalement, la Confédération Africaine des Sports des Sourds (CADS), en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en Situation de Handicap, a été contrainte d’annoncer l’annulation définitive de l’événement, précise-t-on dans le communiqué.



D’après le document, cette décision a été motivée par « l’insuffisance du nombre d’équipes ayant confirmé leur participation en réglant les acomptes nécessaires et par le non-respect des délais fixés pour les engagements financiers ».



L’équipe nationale du Sénégal a remporté la première édition du Championnat d’Afrique des sourds-muets en 2021 au Kenya. Elle a terminé à la 5e place aux Jeux Olympiques en 2022 et 3e soit la médaille de bronze aux Championnats du Monde en 2023.