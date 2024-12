Championnats d'Afrique de Jujitsu : le Sénégal remporte deux médailles, dont une en or

Les Championnats d'Afrique de Jujitsu se sont tenus à Marrakech du 10 au 15 Décembre 2024. Le Sénégal a été représenté par 2 combattants, qui ont reussi à remporter deux médailles.



Mamadou Lamine Ba est champion d’Afrique pour la deuxième année consécutive. Dans la catégorie +94kg fighting System, 5 combattants venus de la Tunisie, du Maroc, de l'Ile Maurice, du Cameroun et du Sénégal se sont affrontés la journée du 12 décembre.



C'est ainsi que Mamadou Lamine Ba remporta la médaille d'Or pour la 2ème année consécutive et conserve ainsi son titre de Champion d'Afrique de Jujitsu Fighting System +94kg.



De son côté, le deuxième combattant Harouna Keïta, quant à lui, remporte la médaille de bronze des -69kg devant la Tunisie et le Maroc.



Cette catégorie était composée de 6 combattants dont 2 marocains, 2 gabonais, 1 tunisien et 1 sénégalais.



Ainsi, sur une délégation de 60 combattants pour 7 pays, le Sénégal 🇸🇳 se classe 3ème avec 1 Or et 1 bronze derrière la Tunisie (18 médailles dont 11 Or) le Maroc (34 médailles dont 9 Or).