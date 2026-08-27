Championnats d’Afrique de natation 2026: le Sénégal vise le maximum de médailles dans la zone 2

La Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS) a affiché de grandes ambitions pour les championnats d’Afrique de natation de la zone 2, prévus du 28 au 30 août 2026, au Centre aquatique de Dakar. L’instance fédérale entend profiter de cette compétition pour décrocher le plus grand nombre de médailles et confirmer les progrès réalisés par la natation sénégalaise.



Le président de la FSNS, Magatte Fatim Dièye, a indiqué que l’objectif est de permettre aux nageurs sénégalais de se mesurer aux meilleurs de la zone et de se hisser parmi les nations les plus performantes, au cours d’une interview à l’APS.



«Nous souhaitons obtenir le maximum de médailles. Notre ambition, c’est de figurer parmi les nations qui comptent dans cette compétition, monter sur le podium, mais surtout d’améliorer les performances individuelles et collectives », a-t-il déclaré.



Au-delà de la quête de médailles, la Fédération veut surtout permettre aux athlètes sénégalais de réaliser leurs meilleures performances. Pour Magatte Fatim Dièye, cette compétition constitue une occasion de mettre en évidence les avancées enregistrées ces dernières années par la natation nationale.



Le président de la FSNS s’est dit également confiant quant au potentiel de la nouvelle génération de nageurs. «Une génération de nageurs qui travaillent sérieusement et qui progressent », a-t-il souligné.



Les championnats serviront aussi de cadre d’évaluation pour les nageurs sénégalais face à la concurrence africaine. La Fédération a compté ainsi tirer des enseignements de leurs performances afin de mieux cibler les aspects à améliorer en vue des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



« Les championnats d’Afrique vont permettre d’évaluer les nageurs sénégalais face à la concurrence africaine et identifier les points à améliorer pour la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 », a expliqué le dirigeant.