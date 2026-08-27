Tambacounda : trois individus déférés pour adultère et coups et blessures volontaires

Le 20 août 2026, les éléments du commissariat central de Tambacounda ont reçu la visite inopinée d’un père de famille désemparé, accompagné de plusieurs personnes conduisant un dénommé S. S., âgé de 29 ans, manœuvre domicilié au quartier Diamwelly dans la commune de Tambacounda et M. C., âgée de 23 ans, ménagère domiciliée à Goudiry.



D’après L’Observateur, un mari aurait surpris son épouse, M. C., dans la chambre de son amant, S. S, au quartier Diamwelly. Fou de rage, il se serait saisi d’un couteau avant de porter un coup au cou du jeune homme.



L’enquête ouverte par les limiers a révélé que la femme avait abandonné le domicile conjugal depuis le mois de Ramadan. Elle résidait chez ses parents, à la suite d’une dispute conjugale et aurait demandé le divorce, chose que le mari refusa. Ce dernier explique aux enquêteurs que depuis lors, le manœuvre fricotait avec son épouse et qu’il lui avait intimé à plusieurs reprises de cesser ses agissements. Il soutient qu’il les cherchait depuis quelques temps et qu’il était finalement tombé ce jour là sur eux dans la chambre du manœuvre.



Entendus, les mis en cause ont reconnu les faits. A l’issu de l’enquête, ils ont tous été déférés ce lundi 24 août 2026 devant le procureur pour coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours concernant le mari, et adultère pour le manœuvre et sa campagne.