Championnats du monde d’athlétisme 2025 : L'Afrique se distingue à Tokyo

Aux Championnats du monde d'athlétisme de Tokyo 2025, les athlètes africains ont remporté 23 médailles, dont 10 en or. Un résultat supérieur à celui de Budapest 2023, où ils avaient obtenu 26 médailles, mais seulement neuf en or. C’est la deuxième meilleure performance du continent en termes de médailles d'or depuis l’édition de Pékin en 2015, où ils avaient décroché 12 médailles d'or sur un total de 32.



Vingt-quatre ans de disette pour le Sénégal

Le Sénégal, représenté par quatre athlètes, a vu sa dernière espoir, Saly Sarr, terminer à la sixième place en finale du triple saut avec un nouveau record personnel de 14,55 mètres. Les autres athlètes, Louis François Mendy, Mamadou Fall Sarr et Amath Faye, ont été éliminés respectivement en demi-finale, en série et en qualification. La dernière médaille du Sénégal aux Mondiaux d'athlétisme remonte à 2001, quand Amy Mbacké Thiam avait remporté l’or sur 400 mètres.





Le Kenya, leader incontesté de l’athlétisme africain

Le Kenya s'est à nouveau illustré en dominant le classement africain. Ses athlètes ont raflé 11 médailles, dont sept en or, deux en argent et deux en bronze. Le pays a ainsi égalé son record de médailles d'or établi à Pékin en 2015, terminant à la deuxième place du classement général derrière les États-Unis.



Cette performance est notamment due aux prouesses de plusieurs athlètes :

Faith Kipyegon : Vainqueure du 1500 mètres, elle décroche son quatrième titre mondial consécutif. Elle est également triple championne olympique de la discipline.



Beatrice Chebet : En plus de son titre de championne du monde de cross, elle a remporté l’or sur 5000 et 10 000 mètres. Emmanuel Wanyonyi : Le champion olympique a été sacré sur 800 mètres en battant un nouveau record des Mondiaux (1’41’’86).



Peres Jepchirchir : Elle a remporté le marathon féminin, réaffirmant sa domination après son titre olympique de 2021.



Succès et déceptions pour le reste du continent

Le Botswana a aussi brillé à Tokyo, en remportant deux médailles d’or et une de bronze. L’équipe a notamment décroché l’or au relais 4x400 mètres et Busang Collen Kebinatshipi a remporté le 400 mètres avec la meilleure performance de l’année. La Tanzanie a également fait sensation grâce à Alphonce Simbu, premier athlète tanzanien à remporter le titre mondial au marathon masculin.



D’autres nations ont aussi obtenu des médailles :



Argent : L’Algérie (Djamel Sedjati, 800 m), le Maroc (Soufiane El-Bakkali, 3000 m steeple) et le Nigeria (Tobi Amusan, 110 m haies). Bronze : L’Afrique du Sud (relais 4x400 m) et le Botswana (Bayapo Ndori, 400 m).



Cependant, certains athlètes n'ont pas atteint les résultats escomptés. L'Éthiopie, pourtant habituée aux podiums, a terminé avec seulement quatre médailles (deux argent et deux bronze). Des athlètes comme le Burkinabé Hugues Fabrice Zango (triple-saut), l'Ivoirienne Marie-Josée Talou (100 m) et le Botswanais Letsile Tebogo (200 m) n'ont pas réussi à décrocher de médailles.



