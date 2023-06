Chancel Mbemba : « Je veux que tous les bons joueurs sénégalais viennent à l’OM »

Chancel Mbemba est ravi de décrocher le prix Marc-Vivien Foé. Dans un entretien accordé à RFI, il évoque sa fierté et revient sur sa saison à l’Olympique de Marseille, et de ses relations particulières avec certains joueurs sénégalais.





« D’abord, de la fierté. Ensuite, je dis merci à l’ensemble des personnes qui ont voté pour moi. Déjà, être dans la liste, ce n’est pas facile, parce qu’il y a beaucoup d’Africains en Ligue 1, je ne pensais pas le gagner. Aujourd’hui, c’est fait, je dis : « Merci ! ». En tant que Congolais, c’est un plaisir. En plus, pour ma première année en France, j’ai vraiment travaillé, parce qu’il y a beaucoup de talents en Ligue 1. Mais, grâce à Dieu, j’ai gagné », a soutenu Chancel Mbemba.





Pour sa première saison en France, le défenseur considère que c’est un gros exploit d’être devant Fofana.



« Gagner ce trophée était aussi un de mes objectifs. Fofana l’a remporté et, avant lui, c’était Gaël Kakuta, un Congolais comme moi. Quand je suis arrivé en France, je me suis dit qu’il fallait que je travaille à fond, montrer mes qualités à chacun pour faire comme eux et entrer dans l’histoire. C’est grâce à eux que j’ai gagné. J’ai une forte relation avec Gaël Kakuta. On est toujours ensemble en équipe nationale. C’était un exemple à suivre en arrivant en France », a-t-il dit.





L’ancien défenseur de Porto évoque ses relations particulières avec les Sénégalais : Cheikhou Kouyaté à Anderlecht, Mamadou Ndiaye Loum à Porto, Bamba Dieng et Pape Guèye à l’OM.



À la question de savoir quel joueur il rêverait de voir à l’OM prochainement, Mbemba a répondu « Ah ! J’ai déjà parlé de mon gars [Iliman Ndiaye, attaquant qui joue à Sheffield United, NDLR] dans une interview récente et cela a fait beaucoup de bruit. Je ne vais rien dire cette fois [rire] ».



« Mais je pense que pour la majorité des Sénégalais qui jouent au foot, leur premier rêve, c’est de jouer à l’OM. Ma belle-mère est Sénégalaise, j’ai des cousins au Sénégal qui me disent que l’OM est unique là-bas, c’est comme le Real Madrid. Moi, je veux que tous les bons joueurs sénégalais viennent à l’OM », a-t-il ajouté.



« Je ne vais pas citer de noms, sinon mon téléphone ne va pas arrêter de sonner [rire]. En tout cas, je dis aux joueurs sénégalais : s’ils ont l’opportunité de venir jouer pour Marseille et sentir la chaleur, c'est un top club », a confié le lauréat du prix récompensant le meilleur joueur africain en Ligue 1, décerné par RFI et France 24.