Changement climatique : un budget de 1,56 milliard FCFA pour financer l’adaptation dans neuf (9) régions au Sénégal

Le Sénégal a lancé mercredi à Dakar un projet d’adaptation au changement climatique doté d’un budget de 1,56 milliard de francs CFA. Financé pour une durée de trois ans, ce programme vise à renforcer la planification nationale et locale de la résilience climatique dans neuf régions à savoir Dakar, Fatick, Thiès, Louga, Tambacounda, Kaolack, Kolda, Sédhiou et Diourbel.Le coordonnateur, Gabriel Pierre Ndiaye, a précisé que « l’enveloppe permettra de financer plusieurs actions structurantes : la révision des textes du Comité national sur les changements climatiques (COMNACC), l’élaboration de quatre plans sectoriels d’adaptation, de cinq plans locaux intégrant le climat, ainsi que la mise en place d’une plateforme nationale d’information climatique. » Le projet prévoit également des formations pour les collectivités afin de renforcer leurs capacités en gestion environnementale.« L’objectif est d’améliorer la gouvernance climatique, produire des données scientifiques et endogènes sur la vulnérabilité, et faciliter l’accès des collectivités et organisations de la société civile aux financements climatiques », a déclaré Gabriel Pierre Ndiaye. Selon lui, ce projet s’inscrit dans la continuité des appuis du PNUD aux côtés du gouvernement pour « éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités sociales et renforcer la résilience ».La représentante du ministère de l’Environnement, Dibor Sarr Gaye, a rappelé que le processus du Plan national d’adaptation, entamé en 2015, avait déjà permis de développer des plans sectoriels pour six domaines stratégiques. « Ce projet permettra de compléter ce travail avec quatre autres secteurs prioritaires : la biodiversité, l’élevage, le tourisme et les ressources en eau », a-t-elle expliqué, soulignant que l’initiative répond directement aux impacts les plus pressants, notamment la hausse des températures et l’élévation du niveau de la mer.Présidant la cérémonie, l’adjointe au gouverneur de Dakar chargée du développement, Digou Yala Mathilde Sadio, a appelé à « une plus grande implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ce projet ».Officiellement lancé au niveau national en mai dernier, le programme ambitionne de faire des territoires les acteurs centraux de la politique climatique, en garantissant que chaque franc investi contribue à une meilleure résilience des populations face aux dérèglements climatiques, rapporte l'Agence de presse sénégalaise (APS).