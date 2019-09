Changements climatiques: le gouvernement sénégalais dévoile son plan de lutte

Le secrétaire général du ministère de l’Environnement et du développement durable, Amadou Lamine Guissé, a dévoilé les différents points que compte présenter le Sénégal lors du prochain sommet sur le changement climatique prévu à New York dans moins de dix jours.



A cette occasion, le président Macky Sall va décliner sa politique de lutte contre le changement climatique qui tourne au tour de trois axes. L’atténuation, l’adaptation et les moteurs sociaux. Pour le premier groupe, le Sénégal a présenté au Pnud, une liste de 9 domaines prioritaires qui sont interdépendants afin de rendre concret l’accord de Paris.



D’après M. Guissé, cette première initiative concerne la décarbonisation du transport avec la mise en place d’un système de transport de masse comme le Bus rapide transit (Brt) ou le Train expresse régional (Ter).



Il y aussi le Programme national zéro bidonville qui est inscrit dans les axes prioritaires du mandat du président de la République, le PSE vert ou encore la qualité de l’air qui est aujourd’hui impactée par les véhicules, les industries et les comportements des citoyens à travers l’incinération des déchets et toutes sortes d’actes.



Le Sénégal s’est aussi engagé dans la dynamique de mix énergétique avec la création d’une centrale à charbon et d’une autre éolienne en attendant celle qui va produire de l’énergie à partir du solaire.