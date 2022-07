Chavirement d'une pirogue à Kafounetine: 15 morts, 92 migrants repéchés dont 69 Sénégalais (Procureur)

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor ( sud du Sénégal) a fait face à la presse hier-jeudi, pour apporter des éclairages sur le chavirement de la pirogue à Kafounetine , survenu dans la nuit du 26 au 27 juin 2022.Lors de son face à face avec les journalistes, Pape Ismaël Diallo a déclaré que "quinze (15) corps sans vie, en état de putréfaction, en raison des brûlures et du temps passé dans les eaux, ont été dénombrés."Et que "quatre-vingt-douze (92) migrants ont été repêchés dont 69 Sénégalais, 4 Nigérians, 8 Gambiens, 3 Bissao Guinéens, et 8 Guinéens."Le procureur a également annoncé au cours de cette rencontre que sept (7) présumés auteurs et complices des convoyeurs ont été arrêtés. Les mis en cause seront déférés au parquet ce vendredi.