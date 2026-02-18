Chavirement d’une vedette de la Marine nationale : les trois marins retrouvés morts

Du nouveau sur les opérations de recherches menées après le chavirement de la vedette de la Marine nationale à l'embouchure du fleuve Sénégal le 12 février 2026.



La Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA) informe dans un communiqué que les recherches ont permis de trouver trois corps sans vie correspondants aux trois marins disparus.



En relation avec les services compétents, la DIRPA précise que les dispositions idoines ont été prises, conformément aux procédures légales et réglementaires.



Les Armées saluent la mémoire des victimes et expriment leur profonde compassion aux familles et proches. Un dernier hommage leur sera rendu le jeudi 19 février à 10H00 à la Base navale Nord capitaine de vaisseau Hamedine Fall de Saint-Louis, conclut le communiqué.

