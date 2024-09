Chavirement de pirogue : Khady Diène Gaye attendue à Mbour ce mercredi pour présenter les condoléances du chef de l’Etat

Une délégation gouvernementale conduite par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, se rendra ce mercredi à Mbour pour présenter les condoléances du chef de l’État et s’enquérir de la situation, après le naufrage d’une pirogue qui transportait des candidats à l’émigration irrégulière.



Selon l’APS, Khady Diène Gaye sera accueillie par le préfet du département, Amadou Diop, en compagnie d’autres responsables des services de l’État.



La délégation se rendra d’abord au domicile du délégué de quartier de Thiocé Ouest avant de poursuivre sa visite dans la ville.



Au moins dix-sept corps sans vie ont été repêchés, mardi, au large de Mbour, portant à vingt-six le nombre de dépouilles sorties de la mer, plus de quarante-huit heures après le naufrage d’une pirogue qui transportait des candidats à l’émigration irrégulière, a annoncé la Marine sénégalaise.



Quatre (4) rescapés ont été dénombrés tandis qu’un nombre indéterminé de passagers de la pirogue est porté disparu.



Lundi, la police a procédé à l’arrestation du capitaine de la pirogue, un homme d’une cinquantaine d’années domicilié à Mbour, une ville de la région de Thiès (ouest).