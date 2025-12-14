Présidentielle de 2029 : " En l'état actuel du droit, Ousmane Sonko est éligible" , selon Mounirou Sy

Pour l’universitaire, cette position relève de ce qu’il qualifie de « vérité juridique ». Il a expliqué que, sur le plan strictement juridique, la loi d’amnistie a permis au leader de PASTEF de recouvrer l’intégralité de ses droits politiques. « La loi d’amnistie lui a permis de retrouver ses droits politiques. C’est pourquoi il a été réintégré et a participé aux législatives de novembre 2024 », a-t-il rappelé.

Mounirou Sy a également insisté sur les éléments administratifs attestant de cette situation. « Allez à la DAF ( Direction de l’autonomisation des fichiers) son nom est dans le fichier. À la DGE ( Direction générale des élection ), Ousmane Sonko est validé comme électeur sénégalais », a-t-il affirmé, avant de conclure sans ambiguïté : « Donc, il est éligible ».



Toutefois, le constitutionnaliste a tenu à nuancer certains propos tenus par le leader de PASTEF, notamment lorsqu’il affirme que rien ne peut l’empêcher d’être candidat à la présidentielle de 2029. « Être éligible ne veut pas dire être candidat », a précisé M. Sy. Selon lui, l’éligibilité ne confère pas automatiquement le statut de candidat.

Pour être effectivement candidat, a-t-il poursuivi, il faut satisfaire à une étape décisive : la validation par l’organe compétent. « Pour être candidat, il faut que cela soit validé par la juridiction habilitée, à savoir le Conseil constitutionnel », a-t-il conclu, appelant ainsi à une lecture rigoureuse et apaisée du droit électoral.

Mounirou Sy, constitutionnaliste, a apporté des éclairages juridiques sur la question de l’éligibilité du Premier ministre, Ousmane Sonko, un sujet au cœur de l’actualité politique sénégalaise. Invité de l’émission Grand jury du dimanche ( JDD) sur Rfm, de ce 14 décembre, M.Sy a déclaré qu’ : « en l’état actuel du droit, Ousmane Sonko est éligible ».