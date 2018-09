Chavirements en Casamance : le ministre de le Pêche rappelle la disponibilité des gilets de sauvetage

Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Gueye, à travers la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêche a rappelé la disponibilité des gilets de sauvetage au niveau de ses services déconcentrés, à la suite du chavirement des pirogues dans le fleuve Casamance.



Le ministre a exhorté les acteurs de la pêche à « plus de prudence et au respect » des dispositions réglementaires en vigueur, dans une note rendue publique lundi. Toutefois, Oumar Gueye précise que la présence de ces gilets de sauvage ne «saurait occulter le respect des informations météorologiques livrées quotidiennement ».



Il a salué la présence suffisante de gilets de sauvetage à bord de ses pirogues, précisant que les recherches se poursuivent afin de retrouver les personnes (2) disparues dans le chavirement de vendredi et samedi.