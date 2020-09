Chef de file de l'opposition : Birahim Seck parle d'un piètre débat, orchestré par la Commission politique pour divertir l'opinion

Le Coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck a qualifié la polémique sur le chef de file de l'opposition de piètre débat savamment orchestré par la commission politique du dialogue national pour divertir l'opinion.



"Un piètre débat savamment orchestré par la Commission politique pour divertir et détourner l'opinion des vraies réformes institutionnelles dont le pays a réellement besoin. La démocratie et la stabilité du pays sont menacées par un mandat équivoque, une magistrature vacillante, une corruption étouffante, un parlement aphone, des institutions qui tangent et une administration inadaptée aux ambitions d'émergence du pays", a d'énoncé M. Seck.



Il ajoute: "C'est en ce moment que des groupes jouent avec le devenir du pays. Une entente politicienne sur le dos du peuple ?

L'inaction du bureau du Comité de pilotage du dialogue national aussi joue un rôle déterminant dans cet exercice d'endormissement des autres Commissions dont le travail est important pour l'amélioration substantielle de la gouvernance du Pays".