Cheikh Amar évacué à l'hôpital Principal de Dakar

L'hommes d'affaires et patron de TSE, Cheikh Amar a été évacué à l'hôpital principal de Dakar, lundi aux environs de 22 heures, à cause de la gravité des blessures qu'il a contractées dans l'accident de son véhicules sur l'autoroute ILA Touba.



Le journal "Les Echos" renseigne que monsieur Amar a eu la jambe droite fracturée. Il a été aussi blessé à l'épaule droite et au menton.