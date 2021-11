Cheikh Bâ invite les Sénégalais à être plus tolérants avec Air Sénégal

« J'ai l'impression que les Sénégalais ne nous pardonne rien du tout. Souvent la faute des désagréments (retards, mauvaise organisation...) n'est pas totalement imputable à la compagnie. Même si Air Sénégal est responsable, elle n'est pas fautive. Très souvent c'est l'accompagnement de la compagnie au niveau des aéroports qui pose problème», a dit Cheikh Bâ, invité de l'émission Grand Jury de la RFM ce dimanche.

Il a fait savoir que les responsables de la compagnie de battent tous les jours contre ces structures. « Je pense qu'on va y arriver. On est en train de trouver une solution. Mais dans tous les cas, je demande aux Sénégalais d'être plus tolérants et de fréquenter notre compagnie. C'est grâce à cela seulement que nous pourrons la rendre plus forte, plus résiliente et pouvoir concurrencer toutes les autres compagnies».

M. Bâ estime que « c'est une fierté de voir le pavillon sénégalais voler dans les airs, voir dans les autres villes les couleurs du Sénégal». Selon lui, le résultat qui n'est pas mesurable, c'est le résultat économique. «Quand vous allez en France, pour chercher quelque chose, Air Sénégal n'a pas forcément des bénéfices. Mais le Sénégal qui le prend, qui va faire du commerce ou des transactions en France, lui-même fait des bénéfices. Il faut qu'on le comprenne comme ça. Air Sénégal a un rendement économique extrêmement fort», a-t-il déclaré.

Plusieurs Sénégalais dont l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Mary Teuw Niane, se sont plaints de la mauvaise organisation de la compagnie sénégalaise. Ils ont dénoncé entre autres, les retards répétitifs ou le manque de professionnalisme.

Cheikh Bâ, directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC), seule compagnie nationale actionnaire à Air Sénégal, a invité les Sénégalais à être "plus tolérants" avec la compagnie, ajoutant qu'elle n'est "entièrement responsable" des désagréments.