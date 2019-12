Cheikh Bamba Dièye : Macky Sall a utilisé le Dialogue politique pour se rapprocher du PDS

L'opposant Cheikh Bamba Dièye a accusé le président Macky Sall d'avoir utilisé le dialogue politique pour se rapprocher du Parti démocratique sénégalais (PDS) de Me Abdoulaye Wade. Il a fait cette déclaration ce dimanche lors de l'émission Grand Jury sur la Rfm.



"Je ne crois pas au Dialogue politique. Et Macky Sall a utilisé ce dialogue pour se rapprocher du PDS", a dit M. Dièye, pour qui le président ne va cesser de le faire tant qu'il y a son intérêt. Revenant sur le report des élections locales, l'ancien ministre de la Communication, estime que ces élections ne seront reprogrammées que si Macky Sall est sûr de gagner.



Pour lui, il est clair que Macky Sall ne peut pas briguer un troisième mandant en 2024, bien que le chef de l’Etat lui-même a donné une réponse floue en début de semaine lors d’une interview sur RFI. « Si Macky veut un 3e mandat, on parlera de coup d’Etat en ce moment », pense-t-il.