Cheikh Bamba Dieye à Macky sur la pose de la première pierre du stade Olympique: "Honte à vous !"

Le député Cheikh Bamba Dieye est excédé par le spectacle offert par le chef de l'Etat Macky, qui a mobilisé toute la République à Diamniadio pour aller poser la première pierre du Stade Olympique de 50 mille places qui va coûter pas moins de 150 milliards de Fcfa au Sénégal.

Via son compte Twitter, l'ancien maire de Saint-Louis, il a publié une photo de la maquette dudit stade sur laquelle un texte est collé. Ce dernier évoque la détresse des 100 000 personnes impactées par la brèche de Saint-Louis et qui sont abandonnées par leur "chef" qui préfère mettre plus de 100 milliards dans un stade. "Honte à vous", s'est exclamé Cheikh Bamba Dieye.