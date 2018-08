Cheikh Bamba Dièye brandit son immunité : "s'ils veulent me convoquer, ils n'ont qu'à passer par les procédures normales qui..."

Aux côtés du maire de la Médina Bamba Fall et du député libéral de Touba Serigne Bara Doli, Cheikh Bamba Dièye a fait face à la presse pour expliquer sa décision de ne pas déférer à la convocation de la Division des investigations criminelles ce samedi 05 août 2018. Le leader du FSD/BJ a clairement expliqué pourquoi il n'est pas allé répondre aux enquêteurs de cette unité spéciale de la police sénégalaise.

"Je suis un député du peuple et élu par le peuple. S'ils veulent me convoquer, ils n'ont qu'à passer par les procédures normales qui sied à un individu qui a mon statut", dit=il d'emblée.



Selon l'ancien maire de la ville de Saint-Louis, les autorités n'ont pas respecté les procédures requises pour la convocation d'un élu du parlement devant la police. "En réalité, j'ai décidé de ne pas déférer à cette convocation, parce que depuis un certain moment, depuis l'avènement de ce régime, vous avez constaté une multitude d'actions en porte-à-faux avec les lois et les procédures en vigueur dans la République (...) Alors comme ils sont habitués à transgresser les lois, nous, nous resterons droits dans nos bottes pour leur demander de respecter les procédures. Il y a une manière de convoquer, il y a une manière de nous voir devant les cours et tribunaux. Je suis là, je ne vais pas disparaître. Je n'ai que deux lieux. Soit je suis ici au siège du FSD:BJ (où se tenait la conférence de presse de ce samedi) soit je suis chez moi", a-t-il déclaré avant d'indiquer : "j'assume la totalité des propos qui sont les miens. Parce que je suis dans la dynamique de me battre par rapport à mon sacerdoce de député, de représentant du peuple, de celui qui vote les lois".