Cheikh Bara Tall adresse une citation directe à Babacar Touré ( Kewoulo) et Clédor Sène pour diffamation

L’homme d’affaires Cheikh Bara Tall a envoyé, ce lundi, une citation directe au journaliste Babacar Touré du site d’information KEWOULO et à Clédor Sène pour diffamation.



Cheikh Bara Tall accuse Babacar Touré et Clédor Sène d’avoir proféré des propos diffamatoires à son encontre dans une émission intitulée « Opération Diap Sathieu », diffusée par la chaîne de télévision KEWOULO TV. « Monsieur Clédor Sène dans le cadre d’une émission à la Chaine de Télévision KEWOULO TV a tenu, sans retenue, des propos manifestement diffamatoires à l’endroit de Monsieur Bara Tall, Iesquels, dénués de tout fondement, (qui) portent gravement atteinte à son honneur, sa considération en même temps qu’ils lui causent un énorme préjudice », peut-on lire dans un document parcouru par Walfnet.



La même source rapporte que le nommé Clédor Sène a indiqué « qu’il serait important et intéressant de savoir qui encaisse les revenus de l’autoroute à partir du péage de TOGLOU se laissant dire que c’est Monsieur Bara TALL qui y a exécuté les travaux en utilisant des entreprises chinoises pour bien masquer son enseigne Jean LEFÈVRE et son slogan « JEAN LEFÈVRE SENEGAL » travaille pour vous ».



« Qu’il affirme sans sourciller, que des centaines de camions ont été commandés et importés en hors taxes pour la construction de l’autoroute « Ila TOUBA » laissant ainsi penser que celle-ci était l’œuvre de Monsieur Bara TALI par le stratagème décrit plus haut », ont déclaré ses avocats.



Selon eux, Clédor Sène a conclu « enfin sur ce point en affirmant encore une fois que Monsieur Bara TALL, Entrepreneur en BTP, est Ministre Conseiller à la Présidence ; Que l’insinuation est indiscutable : par les revenus indument ou frauduleusement encaissés sur l’autoroute à péage, Monsieur TALL par le truchement de son poste de Ministre conseiller, participe au financement occulte des activités de la Présidence de la République ; que plus grave, Monsieur SENE affirme que Monsieur TALL reçoit un salaire mensuel de 3.000.000F CFA comme Ministre Conseiller indument perçu au préjudice des maigres revenus des populations.. », renseignent-ils.





Les deux parties vont comparaître le 9 mai 2024.