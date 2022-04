Cheikh Oumar Anne confirme avoir ordonné à l'IAM de virer le Professeur Touré

Alors que la cagnotte lancé par les internautes sénégalais en soutien à l'ex-capitaine Seydina Omar Touré, radié de la gendarmerie, et récemment viré de l'Institut Africain de Management (IAM) où il avait débuté une carrière d'enseignant, le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a sorti un communiqué pour confirmer avoir été à l'origine de son exclusion.



"Suite aux informations relayées par la presse quant au recrutement de Monsieur Seydina Omar Touré à l'IAM, le MESRI, pour information, est entré en contact avec la Direction générale de l'établissement. Celle-ci avoue n'avoir pas été mise au courant, et après vérification, a mis fin au contrat", lit-on dans le document.



Lequel plus haut, s'explique: "S'agissant du privé, les cahiers de charge relatifs à leurs activités accordent une importance particulière aux infrastructures et surtout aux profils de leur personnel enseignant. Pour rappel, le Sénégal dispose de plus de deux mille (2000) docteurs disponibles sur le marché du travail, parfaitement bien formés pour assurer tous types de cours magistraux et d'encadrement. L'enseignement reste une vocation et non un refuge".