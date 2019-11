Cheikh Oumar Anne : "tous les étudiants seront orientés dans les 15 jours à venir"

L’ensemble des bacheliers du Sénégal de l’année 2019 seront orientés dans les 15 jours à venir dans les universités et établissements publics du pays, a assuré mercredi à Thiès, le ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne.



"La procédure prenait d’habitude un mois et demi, mais cette année, nous allons nous (arranger) dans les 15 jours à venir, tous les bacheliers 2019 seront orientés dans les établissements et universités publics du Sénégal", a dit le ministre.



M. Anne était à Thiès, selon lui, sur invitation du recteur de l’Université de Thiès, pour discuter des mesures d’accompagnement devant permettre à cette institution en chantier d’accueillir 3.000 nouveaux bacheliers.



La première vague d’orientation a concerné 40.300 étudiants, contre moins de 25.000 à la même période l’année dernière, a relevé l’officiel, d’après qui, les orientations de cette année ont été faites "selon les règles classiques".



Le gap a été "largement comblé" par rapport aux objectifs visés, rien que pour les premières orientations, a-t-il dit, se félicitant de ce que la commission a la "maîtrise des orientations".



"Cette question est réglée" par la commission d’orientation, qui en est en ce moment dans les "procédures techniques".



