Cheikh Oumar Sy : "Ousmane Sonko est le principal opposant, et si son candidat Diomaye gagne, il va rendre le pouvoir ?

L'ancien député Cheikh Oumar Sy et soutien du candidat Amadou Bâ, a déclaré que pour être un bon président qui aspire à diriger le pays dans la paix et la cohésion sociale, "il faut des partenaires internationaux si non la gestion sera chaotique. Et, pour lui, Amadou Ba a une signature internationale reconnue et respectée". L'invité de Midikeng sur PressAfriktvhd, ce 30 janvier 2024, est d'avis que Ousmane Sonko est certes l'opposant principal, mais est-ce qu'il a le nécessaire pour la gestion du pays, s'est-il posé? "Aujourd'hui, l'opposition principale c'est Ousmane Sonko, c'est reconnu. Ils ont une stratégie, ils ont mis Sonko moy Ousmane, Ousmane moy Sonko, mais la gestion c'est une personne. Après Si Diomaye gagne qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va démissionner pour donner ça à Ousmane?. Avant de lancer : "l'Etat a des règles". Regardez!





Aminata Diouf

