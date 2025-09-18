Cheikh Sarr quitte la tête de l'équipe rwandaise de basket-ball

Après quatre ans passés à la tête de l'équipe nationale rwandaise de basket-ball, l'entraîneur sénégalais Cheikh Sarr quitte ses fonctions.



L'information a été rapportée ce jeudi par le média The New Times, précisant que la séparation a eu lieu d'un commun accord entre le technicien et la Fédération rwandaise de basket-ball.



Arrivé en 2021, Cheikh Sarr avait pour mission de mener les Amavubi (surnom de l'équipe nationale) vers de nouveaux sommets. Son passage a notamment été marqué par une participation de l'équipe à la FIBA Afrobasket 2021, co-organisée par le Rwanda. Sa connaissance du basket africain et son expérience sur le continent ont été des atouts précieux pour le développement du sport dans le pays.



Les raisons exactes de ce départ n'ont pas été détaillées, mais la décision mutuelle indique une fin de collaboration sereine. La fédération rwandaise va désormais devoir se mettre en quête d'un nouvel entraîneur pour poursuivre la progression de son équipe nationale.



Le parcours de Cheikh Sarr sur le banc rwandais s'achève donc, ouvrant un nouveau chapitre pour le basket-ball rwandais et laissant un héritage sur lequel le prochain coach pourra bâtir.