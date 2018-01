Cheikh Tidiane Boye, 1er vice-président FSA : « Pourquoi j’ai accepté le consensus »

Cheikh Tidiane Boye était candidat à la tête de la présidence la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA), avant de se raviver et laisser la place à son concurrent Sara Oualy, élu jeudi dernier. Il est revenu sur les raisons de ce désistement qui s’expliquent, selon lui par les intérêts de l’athlétisme sénégalais.



« J’ai accepté le consensus proposé par le secrétaire général du Cnoss, Seydina Diagne et le Directeur des activités physiques et sportives du ministère des Sports, Léopold Germain Senghor, 20 minutes avant l’élection. Ce pour le bien de l’athlétisme sénégalais », a-t-il expliqué.



Avant d’ajouter : «voyant que la balance est favorable à Sara Oualy, j’ai accepté le poste de vice-président. Parce que, c’est une occasion qu’il ne fallait pas rater pour relancer notre athlétisme».