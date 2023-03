Cheikh Tidiane Coulibaly pressenti à la tête de la CENA

La Commission électorale nationale autonome (Cena) aura bientôt un nouveau Président, après la fin du mandat de son actuel dirigeant, le magistrat à la retraite, Doudou Ndir. Cet ancien médiateur de la République sera remplacé par un autre magistrat, Cheikh Tidiane Coulibaly, ancien président de la Cour suprême, selon les informations de L’Observateur.



Des sources proches confient que le chef de l'Etat, Macky Sall, a déjà acté la décision. Il ne reste que la publication du décret. Outre, le président Doudou Ndir, d'autres membres de la Cena, comme le vice-Président, Papa Sambaré Diop, notaire, le journaliste Issa Sall...ont épuisé leur mandat et seront remplacés. Et plusieurs noms circulent pour remplacer environ sept (7) membres en fin de mandat.



En clair, la Cena comprend 12 membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes, exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.



Créée par la loi 2005-07 de mai 2005, la Cena est chargée de veiller, en particulier, à la bonne organisation matérielle des opérations électorales et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. Elle fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits.



Les membres de la Cena prêtent devant le Conseil Constitutionnel le serment suivant: «Je jure d'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités».