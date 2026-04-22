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AFC Champions League Two : Sadio Mané et Al-Nassr en finale



AFC Champions League Two : Sadio Mané et Al-Nassr en finale
Al-Nassr s’est qualifié pour la finale de l’AFC Champions League Two après une large victoire (5-1) face à Al-Ahli Doha, ce mercredi.

Portés par un triplé de Kingsley Coman, ainsi que des réalisations de Ângelo Gabriel et Abdullah Al-Hamdan, les coéquipiers de Sadio Mané ont largement dominé la rencontre.

En finale, ils affronteront les Japonais de Gamba Osaka le 16 mai prochain avec pour objectif de décrocher le titre.
 
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Moussa Ndongo

Mercredi 22 Avril 2026 - 20:35


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