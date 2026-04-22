AFC Champions League Two : Sadio Mané et Al-Nassr en finale

Al-Nassr s’est qualifié pour la finale de l’AFC Champions League Two après une large victoire (5-1) face à Al-Ahli Doha, ce mercredi.
Portés par un triplé de Kingsley Coman, ainsi que des réalisations de Ângelo Gabriel et Abdullah Al-Hamdan, les coéquipiers de Sadio Mané ont largement dominé la rencontre.
En finale, ils affronteront les Japonais de Gamba Osaka le 16 mai prochain avec pour objectif de décrocher le titre.
Portés par un triplé de Kingsley Coman, ainsi que des réalisations de Ângelo Gabriel et Abdullah Al-Hamdan, les coéquipiers de Sadio Mané ont largement dominé la rencontre.
En finale, ils affronteront les Japonais de Gamba Osaka le 16 mai prochain avec pour objectif de décrocher le titre.
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