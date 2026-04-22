AFC Champions League Two : Sadio Mané et Al-Nassr en finale

Al-Nassr s’est qualifié pour la finale de l’AFC Champions League Two après une large victoire (5-1) face à Al-Ahli Doha, ce mercredi.



Portés par un triplé de Kingsley Coman, ainsi que des réalisations de Ângelo Gabriel et Abdullah Al-Hamdan, les coéquipiers de Sadio Mané ont largement dominé la rencontre.



En finale, ils affronteront les Japonais de Gamba Osaka le 16 mai prochain avec pour objectif de décrocher le titre.

