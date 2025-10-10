Cheikh Tidiane Dièye annonce une digue à Yafera et des projets hydrauliques à Touba et Tivaouane pour 2026

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé ce vendredi la construction, en 2026, d’une digue à Yafera (département de Bakel), ainsi que l’aménagement de mares et de marigots dans la même zone.



« En 2026, Yafera aura droit à une digue pour protéger le village. Les plus vulnérables seront prioritaires, notamment les populations vivant le long du fleuve, qui bénéficieront de mares et de marigots », a déclaré le ministre lors de la conférence de presse gouvernementale Kaddu, tenue au building administratif en présence du ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, et de la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Faye.



Cheikh Tidiane Dièye a également évoqué des projets structurants à Touba et à Tivaouane.

« À Touba, une cartographie des réseaux d’eau gravitaires a été réalisée en vue de la réhabilitation de la vallée du Sine et des lacs artificiels, qui seront transformés en zones agricoles. Des projets d’assainissement sont aussi prévus à Tivaouane », a-t-il précisé.



Le ministre a par ailleurs salué les résultats déjà obtenus à Bakel, où l’installation de bassins de rétention, notamment le long du corridor Dakar-Bamako, a permis de sécuriser cette voie stratégique souvent coupée durant l’hivernage.

« La preuve la plus parlante de cette réussite, c’est la région de Kaffrine, épargnée cette année, contrairement à l’année dernière », s’est félicité Cheikh Tidiane Dièye.