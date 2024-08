Cheikhou Oumar Sy au Président Diomaye : « les élections législatives peuvent se tenir en 2025 sans aucune pression »

L’ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy a exprimé son avis sur la récente saisine du Président Bassirou Diomaye Faye auprès du Conseil constitutionnel concernant la dissolution de l'Assemblée nationale.

Il se demande : « L'Assemblée nationale a été clôturée le 30 juin 2024. Pourquoi le président de la République n’a-t-il pas préalablement sollicité l’avis du Conseil constitutionnel sur la date à laquelle l'Assemblée nationale pouvait être dissoute ? » a-t-il interrogé sur sa page Facebook, en tant que leader du Mouvement pour le Renouveau de l’Espoir et de la Transparence.Il souligne également : « Pendant plus de deux mois, le débat a tourné autour de la non-conformité du RIAN, qui devait être mis à jour pour permettre au Premier ministre de faire sa Déclaration de Politique Générale. Maintenant que ce travail est accompli et que le président de la République a sollicité un avis, il revient au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Cela semble tourner en rond », a-t-il déclaré.Pour Cheikh Oumar Sy, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a récemment affirmé avoir hérité d’un pays en ruine, devrait : « faire des économies, passer au vote de la Loi de Finances Rectificative et préparer la Loi de Finances Initiale pour 2025. Les élections législatives peuvent se tenir en 2025 sans pression. »