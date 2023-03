Chelsea : Edouard Mendy a repris l’entraînement

Trois mois après son opération à un doigt, Edouard Mendy a repris mardi l’entraînement collectif avec Chelsea.

Potter a confirmé la semaine dernière que le gardien de 31 ans progressait dans son retour.



« Le rétablissement de l’ancien joueur de Rennes a été lent, mais il a effectué un travail individuel sur les terrains de Cobham (lieu d’entraînement du club) au cours des quinze derniers jours », a dit l’entraîneur de Chelsea.



Le média anglais Football London rapporte que Edouard Mendy s’est entraîné mardi aux cotées de ses collègues gardiens de but de l’équipe première, Kepa et Marcus Bettinelli.



Eloigné des terrains pendant près de trois mois, le meilleur gardien de la FIFA en 2021 a besoin d’enchaîner les matchs pour retrouver le rythme avant la double confrontation face au Mozambique, comptant les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2024.