Chelsea : Hakim Ziyech rencontre un problème avec sa visite médicale en Arabie saoudite

Tout était bouclé ! Alors qu'Hakim Ziyech aurait dû s'engager contre 15 millions d'euros et un salaire annuel compris entre 12 et 13 millions d’euros par an avec la formation d’Al Nassr (Arabie saoudite), le club de Cristiano Ronaldo a finalement fait machine arrière. Le Marocain reste, pour l'instant, à Chelsea.



En cause ? Le club du pays de l'or noir aurait découvert des problèmes au genou au joueur de 30 ans, révèle Foot Mercato. Un argument légitime pour faire machine arrière, mais qui ne serait toutefois pas la seule raison.



Certaines sources, comme le compte spécialisé Soccer212 évoquent en effet davantage un désaccord sur les termes du contrat entre le club saoudien et l'international marocain (54 sélections, 20 buts).



Quoi qu'il en soit, à moins d'un revirement de situation inespéré, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam ne poursuivra pas sa carrière dans le pays du Golfe.



Transfert avorté au PSG



L'hiver dernier, le joueur qui n'a jamais réellement fait son trou chez les Blues et qui sort d'une saison particulièrement compliquée (18 matchs de Premier League, 0 but), aurait dû signer au Paris-Saint-Germain. Mais là déjà, la transaction, qui prenait la forme d'un prêt sans option d’achat jusqu'au terme de la saison, avait capoté à la dernière minute.



La faute à des documents transmis trop tardivement à la Ligue de football professionnel (LFP) alors que le mercato d'hiver venait de fermer ses portes. L'attitude du club londonien, accusé d’avoir envoyé à deux reprises de mauvais documents, avait été fustigée par le PSG.



Le joueur marocain, pourtant présent à Paris le dernier jour du mercato et qui espérait rejoindre son coéquipier en sélection Achraf Hakimi, avait été dévasté par cette situation. Bref, Hakim Ziyech et les transferts, une histoire compliquée.