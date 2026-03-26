Chelsea : Mamadou Sarr revient sur son départ de Strasbourg et ses débuts compliqués

Prêté cette saison par Chelsea à Strasbourg, Mamadou Sarr a finalement vu son prêt interrompu par le club londonien lors du mercato de janvier. Le défenseur central sénégalais de 20 ans a ainsi rejoint les Blues, retrouvant au passage son ancien entraîneur Liam Rosenior, dans un contexte marqué par les liens étroits entre les deux clubs détenus par BlueCo.



Un départ qui avait surpris, tant le jeune joueur semblait bien installé en Alsace. Mais Mamadou Sarr assure ne nourrir aucun regret. « Je n’ai aucun regret d’avoir quitté Strasbourg. Non, ce n’était pas forcément mieux là-bas. J’arrive dans un grand club où il faut s’imposer pour jouer, c’est normal d’avoir des difficultés », a-t-il confié au micro de D Sports.



Depuis son arrivée à Chelsea, le champion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a également découvert la Ligue des champions de l’UEFA, notamment lors d’une confrontation face au Paris Saint-Germain. Titulaire à Stamford Bridge lors du match retour des huitièmes de finale, il avait commis une erreur sur l’ouverture du score signée Khvicha Kvaratskhelia dès les premières minutes.



Un épisode difficile, mais que le joueur préfère relativiser. « Tout footballeur traverse des moments comme ça. L’important, c’est de se relever et de passer à autre chose », a-t-il déclaré.



L’ancien Strasbourgeois pourra désormais souffler loin de la pression du football anglais en rejoignant la sélection l’équipe nationale du Sénégal lors de ce rassemblement. Une occasion également de participer à la célébration prévue le 28 février au Stade de France, en l’honneur des « Lions » de la Teranga, toujours détenteurs du trophée continental.