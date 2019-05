Chelsea demande 150 millions d'euros pour Hazard

Le Real Madrid devra réaliser un gros investissement lors du prochain mercato pour donner à Zinedine Zidane une équipe afin de se battre dans toutes les coupes la saison prochaine.

Pour que cela se produise, il doit y avoir plusieurs départs, car le Real Madrid doit obtenir plus de fonds pour payer le transfert de joueurs comme Eden Hazard. Le Belge est l'un des rêves de Zidane et de tout Madrid.

Entre clins d'œil et nombreux doutes sur son avenir, 'Sky Sports' a indiqué que Chelsea ne demandera pas moins de 150 millions d'euros pour laisser partir Eden Hazard.

C'est un montant trop élevé pour le Real Madrid, d'autant plus que son contrat avec les 'blues' se termine en 2020. Le Real ne paiera pas plus de 100 millions d'euros pour obtenir le Belge.



Avec Besoccer.fr