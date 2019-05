Chelsea donne son feu vert au départ d’Eden Hazard, Manchester United fixe le prix de Paul Pogba

Chelsea donne son feu vert à Hazard

Ça sent la fin du feuilleton sur le cas Eden Hazard. À en croire le Daily Mail du jour, Chelsea se serait résigné et aurait donné son feu vert à son international belge pour qu’il puisse quitter le club dans les prochaines semaines. Sa destination est déjà quasiment connue : le Real Madrid. Les Merengues voulaient se montrer patients sur ce dossier, croyant que les Blues allaient peu à peu lâcher du lest. C’est ce qu’il s’est passé apparemment. Les Londoniens, au pied du mur avec une interdiction de recrutement et l’UEFA regardant attentivement le respect du fair-play financier de la part de Chelsea, ont vu dans le départ d’Hazard le moyen de renflouer les caisses. Et selon le tabloïd anglais, le transfert de l’ancien Lillois vers l’Espagne pourrait rapporter 99 millions d’euros au club anglais. De quoi ensuite avoir le temps de voir venir.



Pogba, c’est 157 M€ !

Alors que la presse italienne s’enflamme ce matin sur le week-end de Paul Pogba du côté de Turin afin de fêter la retraite de son ancien coéquipier, Andrea Barzeagli, Manchester United aurait décidé de fixer le prix de son milieu de terrain pour le mercato qui arrive dans les prochaines semaines. Selon le Daily Star, les Red Devils demanderaient pas moins de 138 millions de livres, soit 157 millions d’euros pour vendre le champion du monde 2018. Une très forte somme, bien supérieure aux 120 M€ que les Mancuniens avaient dépensé afin de le faire revenir de Turin. Ce prix montre deux choses : soit MU s’est résigné à garder sa star et veut en récupérer le maximum de liquidités. Soit c’est un prix pour dissuader les concurrents. Mais aujourd’hui sur le marché actuel, les grands clubs européens sont-ils vraiment freinés par une telle somme ?



Sarri, cible numéro un de la Juve

Depuis l’annonce du départ de Massimiliano Allegri, les rumeurs vont bon train afin de savoir qui succédera à l’Italien sur le banc de la Vieille Dame. Mais à en croire le Corriere dello sport, c’est un autre coach transalpin qui tiendrait la corde afin de prendre la relève. Il s’agirait de l’actuel entraîneur de Chelsea, Maurizio Sarri, qui ne fait pas l’unanimité depuis quelques mois du côté de Londres. L’ancien numéro 1 du Napoli serait la cible principale des dirigeants de la Vieille Dame. Et selon le Sun, Sarri est au courant et aimerait que ses dirigeants fixent son avenir rapidement afin de ne pas laisser passer l’opportunité. La Gazzetta dello sport indique cependant que rien ne se passera avant la finale de la Ligue Europa, prévue mercredi prochain à Bakou.