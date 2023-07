Chemin de fer Dakar-Tambacounda: le directeur de la SN-CFS annonce l'achèvement des travaux avant fin 2023

Le directeur de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal (SN-CFS), Malick Ndoye, a annoncé hier mardi à Diourbel que les travaux de réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda devraient être achevés avant la fin de l'année en cours.



« Si tout se passe bien, compte tenu de l'état d'avancement actuel des travaux, on devrait terminer à la fin de l'année 2023 », a-t-il affirmé lors d'un comité régional de développement (CRD) axé sur la présentation des avancées des travaux de réhabilitation.



Le journal L’Info confie que pour des raisons de sécurité, l'exploitation du chemin de fer nécessite une emprise de 15 mètres de chaque côté des rails, ainsi qu'une visibilité de 25 mètres de part et d'autre sur les passages à niveau pour les conducteurs.



Malick Ndoye a rassuré que sur les 65 km de lignes ferroviaires dans la région de Diourbel, les travaux progressent de manière satisfaisante.



Cependant, certaines contraintes liées à la libération des emprises subsistent. Des installations précaires ont été recensées à Ndangalma, Bambèy Sérère, et sur l'axe entre Mbacké et Touba.



Le directeur de la SN-CFS a indiqué que ces zones seront bientôt déguerpies pour faciliter la continuité des travaux.