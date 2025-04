Chine: Xi Jinping entame une tournée en Asie du Sud-Est pour renforcer les liens commerciaux régionaux

Le président chinois entame sa visite au Vietnam où il devrait signer une quarantaine d’accords de coopération dans des domaines clés : transport ferroviaire, agriculture, numérique ou encore développement vert. Mais la relation reste complexe, le Vietnam ayant récemment imposé des droits antidumping sur l’acier chinois.



La prochaine étape est la Malaisie. Cette visite est présentée comme une étape importante dans les relations bilatérales. Les discussions devraient porter sur le commerce et les infrastructures. Le Cambodge, lui, reste l’un des plus proches alliés de Pékin. Le pays vient d’achever, avec le soutien chinois, la modernisation d’une base navale stratégique.



L'Asie du Sud-Est, une zone économique cruciale pour Pékin

L’Asie du Sud-Est est une zone économique cruciale pour Pékin. En 2024, les pays de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est ont été les premiers clients des exportations chinoises, avec en tête le Vietnam et la Malaisie.



Xi Jinping veut aussi mettre l’accent sur la coopération dans les technologies émergentes, comme la 5G ou l’IA, pour renforcer les chaînes d’approvisionnement régionales.



Sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, Pékin veut se poser en partenaire stable, face à une Amérique de plus en plus imprévisible, en misant sur la coopération régionale, l’innovation technologique et l’intégration économique.