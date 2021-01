Chine: le sauvetage de mineurs coincés dans une mine d’or tient en haleine le pays

Cris et tapotements dans la nuit du Shandong. Les silhouettes en combinaison molletonnées orange attendent une réponse des entrailles de la mine d’or de Wucalong, comme toute la Chine d’ailleurs, ce lundi matin, qui a une nouvelle fois retenu son souffle devant les images du sauvetage diffusée par les médias d’État.



L’explosion a lieu le 10 janvier, la mine en construction s’effondre. 22 mineurs sont à l’intérieur dont ont une partie d’entre eux ont envoyé des signes de vie, d’abord des échos sur les tuyaux dimanche, et ensuite un paquet (médicaments, lampe de poche, alimentation, papier et stylo) qui reste en bas au bout du câble métallique. Puis ce dernier remonte peu avant minuit devant les yeux ébahis des secouristes.



Au bout du fil, il y a une bouteille en plastique, avec un message à l’intérieur : « Nous sommes cinq dans la section médiane n ° 5, un dans la section médiane n ° 6, quatre sont blessés, la situation n'est pas claire pour les dix autres », disent-ils. Le message précise aussi : « Nous sommes tous épuisés, nous avons un besoin urgent d’antidouleurs, de pansements, d’anti-inflammatoires. De plus, trois personnes parmi nous souffrent d'hypertension artérielle, nous avons aussi un besoin urgent d'antihypertenseurs. J'ai deux types de ces médicaments dans ma voiture, veuillez nous les envoyer. Nous sommes piégés et enfumés à cause de l'explosion et des inondations. S'il vous plaît, n'arrêtez pas vos recherches, vous êtes notre espoir. Merci beaucoup. »