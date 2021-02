Choc OM-PSG: 400 policiers mobilisés pour sécuriser les équipes

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a annoncé ce vendredi un dispositif renforcé "pour assurer la sécurité des équipes de l'OM et du PSG".



Selon RMC Sport, 400 policiers seront ainsi mobilisés, avec pour mission de "sécuriser l'ensemble des trajets, lieux de résidence et d'entraînement des joueurs ainsi que le Stade Vélodrome et ses abords". Des forces de l'ordre seront notamment présentes tout le week-end devant le centre d'entraînement de l'OM