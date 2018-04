Chômage des jeunes : les femmes plus touchées que les hommes

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a sorti son rapport du mois de mars. Et dans le document les experts ont relevé un axe de chômage nettement plus élevé chez les femmes. En effet, a signifié le rapport, «selon le sexe, le chômage touche davantage les femmes (22,1%) que les hommes (9,6%).



L’Ansd d’indiquer également que «le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est estimé à 15,7%. Il est légèrement plus élevé en milieu urbain où 18,6% de la population active sont au chômage contre 13,1% en zone rural».