Chorale Roanne Basket: le Sénégalais Boubacar Touré fait un bon début

Alors qu’il venait d’intégrer le groupe pour le compte de la saison 2020-2021, Boubacar Touré s’est affiché ce mercredi lors de la première sortie de Roanne. Comptant pour un match de préparation, le Sénégalais et ses nouveaux coéquipiers ont largement dominé 100-56 Saint-Chamond, rapporte Africa Top Sports.



En moins de 20 min, Boubacar (25 ans, 2,13 m) a fait sortir de quoi il est capable. Le Lion a comptabilisé 10 points avec 5 rebonds, 3 interceptions et 1 contre. Et cela en 19 min.