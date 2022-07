Christophe Galtier lance un avertissement aux stars du PSG !

Christophe Galtier est donc le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Attendu au tournant par tous les observateurs, l’ancien coach de Nice n’a pas traîné pour faire passer ses messages lors de sa conférence de presse de présentation. Celui que l’on surnomme « galette » a un mot d’ordre : l’union du groupe. « Vous dire que je suis ému, oui. Que je suis fier, oui. Je suis arrivé il y a 45 minutes ici au Parc et le Parc est le symbole du football français. Il y a une phrase : « Ici c’est Paris ». Quand vous êtes face à cette phrase-là, vous sentez les attentes de la part des spécialistes et des supporters. Évidemment qu’il va falloir travailler tous ensemble dans le bon sens pour rendre les gens heureux. Je mesure la responsabilité qui m’est donnée pour que le PSG vive une grande saison. Je m’y suis préparé. Si j’ai accepté ce poste, c’est que j’en suis capable. Mais seul, c’est très difficile, ensemble on est beaucoup plus fort. »



Un choix pas anodin vis-à-vis d’une équipe où les individualités ont souvent mis à mal le groupe parisien. Sur le papier, le PSG a peut-être une concentration de stars inégalable. Pas suffisant pourtant pour remporter une Ligue des Champions, compétition durant laquelle le collectif a souvent été aux abonnés absents. En intronisant Galtier, les champions de France ont fait un pari puisque leur nouvel homme fort n’a jamais entraîné un effectif aussi prestigieux. Mais attention. Cette fois, la donne est différente. Si les précédents entraîneurs du club ont souvent dû faire face à cette situation en solitaire, Galtier aura le soutien de ses dirigeants et surtout de Luis Campos. D’ailleurs, le technicien champion de France 2021 a fait passer un message très clair à ses stars.



«Aucun joueur ne sera au-dessus du groupe»

« Évidemment que cette question se pose. Mais avant tout, ce sont des joueurs qui veulent gagner, jouer, prendre du plaisir. Je vais beaucoup échanger avec l’ensemble des joueurs. J’ai rencontré des vestiaires où il y avait beaucoup d’égos. C’est un privilège d’avoir cet effectif-là de classe mondiale. La première chose, c’est d’échanger, mais aussi imposer, il n’y aura pas de compromis sur ce que doit être la force du groupe. On doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire, je vais écouter, observer. Je sais que je vais avoir l’appui de la direction, je sais que j'aurai l'appui de tout le monde. À partir du moment où un joueur n'est pas dans le projet, il sera mis à l'écart », a-t-il déclaré, avant de conclure.



« Il est toujours important d’avoir le soutien et l’appui de son président. La manière de travailler avec Luis (Campos), c’est qu’il n’y a aucun compromis. L’équipe avant toute chose. Comme dans tout groupe, il y aura quelques fois quelques manquements, mais on va faire en sorte qu’il y en ait le moins possible. Faire qu’il n’y ait aucun joueur au-dessus de l’équipe. Faire en sorte que cette somme de talents devienne une grande équipe avec une grande force. Je suis déterminé à faire que cette équipe soit très soudée, exigeante, déterminée pour faire la plus grande saison possible. Si malheureusement il y a des joueurs qui sortent de ce cadre, ils seront écartés. De quelle manière ? Ce sera fait en interne. Aucun joueur ne sera au-dessus du groupe. » C’est dit !