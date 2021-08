Cimetière de Pikine: Macky signe le décret d’extension

Les Pikinois pourront désormais enterrer dignement leurs morts suite à la décision du président de la République de si- gner le décret d’extension du cimetière municipal de cette po- puleuse ville. L’information a été rendue publique hier par le maire de Pikine, Abdoulaye Thimbo, qui a tenu un point de presse dans son cabinet pour porter de manière officielle à la connaissance des populations ce décret d’extension de 4 hectares.



Créé dans les années 1950 pour permettre aux populations de Pikine-Guédiawaye d’enterrer de manière décente leurs proches décédés, le cimetière municipal de Pikine est plein depuis 2014. Depuis cette date, la population n’a cessé de sonner l’alerte pour un éventuel élargissement surtout dans les parties Sud et Sud- Est. Depuis sept ans maintenant, Pikine courait derrière ce décret.



Macky Sall s’est résolu enfin à satisfaire cette vieille doléance qui empêchait les Pikinois d’enterrer dignement leurs défunts parents. Une manière aussi de sauver la forêt classée de Mbao annoncée comme possible nouveau cimetière pour Pikine. Cependant, on évoque aussi un nouveau cimetière pour Guédiawaye au niveau de la bande des filaos.