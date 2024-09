Cimetière de Yoff : deux femmes inhumant clandestinement un fœtus arrêtées

Une affaire d’infanticide secoue le quartier de Thiaroye. Une jeune collégienne de 15 ans qui a contracté une grossesse indésirable a subi un avortement clandestin, pour éviter la honte. L’adolescente en complicité avec sa mère et sa grand-mère afin de ne pas éveiller les soupçons, ont dissimulé le fœtus dans un seau.



Selon Seneweb qui donne l’information, elles se sont rendues au cimetière de Yoff pour y enterrer le fœtus. Toutefois elles seront démasquées une fois sur place. La mère de la jeune fille qui ne présentaient pas de certificat de décès sollicitaient l'acquisition d'une tombe afin d’inhumer le fœtus.



Le gardien du cimetière qui suspectait quelque chose d'anormal a alerté les gendarmes de la brigade de la Foire. Les deux mises en cause ont été arrêtées pour « tentative d'inhumation sans autorisation. » Face aux enquêteurs, la jeune collégienne de 15 ans a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



« J'ai contracté une grossesse indésirable dont j'ignore réellement l'auteur. Ainsi je me suis débarrassée du fœtus », a-t-elle avoué. Elle a été déférée au parquet pour « avortement clandestin ». De leur côté sa mère et sa grand-mère sont poursuivies pour « tentative d'inhumation sans autorisation. »