Ciné droit Libre 2018: Comment la pratique de l'islam a impacté la crise malienne?

La cinquième édition du festival "Ciné Droit Libre", de ce weekend, a encore servi de cadre pour réviser et tenter de comprendre les origines de la crise malienne. Et c'est à travers la projection du film documentaire "Dawa" ou "l'appel à Dieu" qui parle de "la pratique de l'Islam, impact de la crise malienne de 2012 sur l'islam."



Ainsi, le public a eu l'occasion de discuter et d'échanger sur les thématiques liées à la confusion entretenue entre l'islam et le terrorisme. "Il est vraiment dommage de continuer à maintenir la confusion entre l'islam qui est une religion de paix mais surtout de tolérance et le terrorisme", se désole M. Barro un des modérateurs du débat ouvert après la projection.



Les débatteurs ont regretté que "cette confusion soit entretenue et qu'elle envahisse le champ politique en rapport avec l’islam. Nous sommes en train d'assister à un fossé déjà largement ouvert entre les pays musulmans et les occidentaux.